Мэрия Краснодара назвала среднюю стоимость 1 кв. метра жилья на начало 2024 года

Постановление об этом подписал вице-мэр Краснодара Дмитрий Васильев, исполняющий обязанности главы города.

Согласно документу, среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения на территории Краснодара на I квартал 2024 года установили на уровне 127,6 тыс. рублей.

Контроль за выполнением этого постановления возложили на Дмитрия Васильева.

Читайте также: Краснодарский край стал лидером России по недоступности жилья для местных жителей. Средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках Кубани составляет 406,5 тыс. рублей. Это показатель настолько высок из-за цен на первичную недвижимость в Сочи (628,2 тыс. рублей за 1 кв. метр), который считается главным курортом России.

По оценкам экспертов, средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках Краснодара составила 162,6 тыс. рублей. На его покупку краснодарцам потребуется 2,48 средних месячных зарплат.