Сочи «помог» Кубани стать лидером РФ по недоступности жилья для местных жителей

По данным экспертов, средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках Кубани составляет 406,5 тыс. рублей. Это показатель настолько высок из-за цен на первичную недвижимость в Сочи (628,2 тыс. рублей за 1 кв. метр), который считается главным курортом России.

По недоступности приобретения жилья для местных жителей Краснодарский край стал лидером России. Согласно исследованию, местным жителям Кубани на покупку 1 кв. метра в новостройках потребуется 7,19 средних месячных зарплат по региону, которые Росстат оценил в 56,5 тыс. рублей.

На втором месте рейтинга Москва. При стоимости 1 кв. метра в новостройках в 537,8 тыс. рублей жителям столицы на его покупку потребуется 4 месячных зарплаты. На третьем месте Казань — 3,43 зарплаты.

В пятерку лидеров по недоступности жилья для местных жителей также вошли Санкт-Петербург — 2,88 зарплат и Нижний Новгород — 2,77.

Согласно исследованию, средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках составила 162,6 тыс. рублей. На его покупку краснодарцам потребуется 2,48 средних месячных зарплат, сообщает «РБК Недвижимость».

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