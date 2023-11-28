Самую дешевую квартиру в строящихся домах в Сочи оценили в 11 млн рублей

Сейчас на курорте доступно более 1,2 тыс. квартир в многоквартирных домах, которые планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Среди них 823 «однушки», более 200 «двушек», 38 «трешек» и 166 студий.

Самую дешевую квартиру в домах, которые сдадут в 2024 году, уже сейчас оценили в 11 млн рублей. Она находится в Хостинском районе, ее площадь всего 24,5 кв. метров.

Самая дешевая 2-комнатная квартира стоит 14 млн рублей. Она расположена в Адлерском районе, ее площадь 35 кв. метров. Среди «трешек» самая доступная находится в Хостинском районе. Ее цена — 15 млн рублей, а площадь — 44,2 кв. метра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в агентстве «Оникс-Недвижимость».

С 2021 года в Сочи действует мораторий на строительство многоквартирных домов. В связи с этим стоимость квартир в новостройках курорта заметно выросла.

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