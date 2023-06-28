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В Сочи самая дорогая квартира продается за 876 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-samaya-dorogaya-kvartira-prodaetsya-za-876-mln-rublej
В Сочи самая дорогая квартира продается за 876 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сейчас в городе-курорте продаются почти 300 квартир, которые стоят более 100 млн рублей.

Количество подобных предложений с июня прошлого года выросло более чем в два раза — тогда продавалось 133 квартиры, в этом году — 289.

Больше всего квартир стоимостью более 100 млн рублей продаются на Курортном проспекте — 67 объектов. В этой части самая дорогая квартира оценивается в 310 млн — такую сумму продавец выставил недвижимость площадью 300 кв. м.

На Морском переулке продаются 48 подобных квартир. Самая дорогая квартира здесь — 700 млн рублей за 640 кв. м.

На улице Орджоникидзе более чем за 100 млн рублей продаются 29 квартир, самая дорогая — 320 млн за 178 кв. м.

Самая дорогая квартира на курорте обойдется покупателю в 876 млн рублей — взамен он получит 5-комнатное жилье, расположенное в Центральном районе, сообщает пресс-служба ОНИКС-Недвижимость.

Читайте также: за три года цены на недвижимость в Сочи выросли почти втрое.

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