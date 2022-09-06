Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России

Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России

В Минпромторге РФ рассчитывают, что IKEA не покинет российский рынок окончательно.

Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет. Об этом, в принципе, предварительно говорили. На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — цитирует Евтухова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце августа стало известно, что IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет. Кроме того, Ingka Centres, управляющая брендом IKEA, не отказалась от проекта реконструкции ТЦ «Мега-Адыгея».