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Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России

Экономика
06.09.2022 07:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/minpromtorg-planiruet-provesti-peregovory-s-rukovodstvom-ikea-o-dalnejshej-rabote-v-rossii
Минпромторг планирует провести переговоры с руководством IKEA о дальнейшей работе в России

В Минпромторге РФ рассчитывают, что IKEA не покинет российский рынок окончательно.

Об этом рассказал замглавы ведомства Виктор Евтухов.

«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет. Об этом, в принципе, предварительно говорили. На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — цитирует Евтухова РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце августа стало известно, что IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет. Кроме того, Ingka Centres, управляющая брендом IKEA, не отказалась от проекта реконструкции ТЦ «Мега-Адыгея».

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