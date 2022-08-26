Оператор шведской компании IKEA не отказался от проекта реконструкции ТЦ «Мега-Адыгея»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Об этом в августе сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея.

В 2018 году компания Ingka Centres, управляющая брендом IKEA, выступила инвестором реконструкции ТЦ «Мега-Адыгея». Договор был подписан на Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. Планировалось увеличить площадь торгового центра «Мега-Адыгея-Кубань» почти в 2 раза — до 190 тыс. кв. м. А также изменить концепцию ТЦ и обустроить обширную рекреационную зону. Стоимость проекта составляла 14 млрд рублей.

На первом этапе реконструкции построили отдельно стоящее здание строительного магазина. Начали строить искусственный водоем и приступили к реконструкции развязки кругового движения на территории ТЦ. В 2019 году первый этап работ завершили. Во время второго этапа планировали построить новый фудкорт под открытым небом, обновить фасады и галереи. В рамках третьего этапа должны были расширить площадь ТЦ. Также построить новый кластер «мини-сити», кинотеатр и зеленую зону около водоема. А на финальном этапе планировали обновить фасады и интерьеры ТЦ.

Завершить реконструкцию должны были в 2021 году. Пандемия коронавируса сдвинула график. Однако после закрытия магазина IKEA реконструкция не остановилась. Как сообщили в министерстве экономического развития и торговли Республики Адыгея, инвестор проекта шведская компания Ingka Centres Russia не отказалась от своих планов. Сейчас продолжается реализация второго этапа проекта.

«В 2022 году предусмотрен ремонт и реконструкция существующих торговых площадей. После окончания этого этапа появится около 300 рабочих мест. В соответствии с отчетами инвестора, до конца года второй этап проекта будет завершен, причем в полном объеме. Инвестор на сегодняшний день не заявил никаких отказов или изменений от планов», — цитирует представителя ведомства «КП-Кубань».

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