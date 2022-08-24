СМИ: IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет

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Компания IKEA не ищет покупателя на свой бизнес в РФ и собирается вновь открыть магазины и склады в течение двух лет. Об этом стало известно 24 августа.

Сообщается, что склады и магазины останутся закрытыми до возвращения компании на российский рынок. Заводы в случае их продажи оставят IKEA право производить товары по договорным ценам.

«IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух, после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления. Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты. Возможно, со следующего года сданы в аренду. При этом компания сохраняет порядка 700 сотрудников, которые продолжат работать в офисах и выполнять работу для шведских коллег», — цитирует ТАСС сообщение источника, близкого к компании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте компания IKEA приостановила работу магазинов в России. В июне стало известно о планах компании продать российские фабрики. С 5 июля по 15 августа IKEA провела онлайн-распродажу товаров со складов.