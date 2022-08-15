Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24».

Финальную онлайн-распродажу IKEA перед окончательным уходом с российского рынка запустили 5 июля и завершили 15 августа в 20:00.

Теперь магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов. В течение ограниченного времени будет возможен возврат и обмен товаров.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время. Изменить выбранный вами при оформлении самовывоза временной интервал нельзя. Вернуть товары, купленные с 5 июля, можно в течение 14 дней после покупки», — говорится на сайте IKEA.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины IKEA в России остановили работу в марте после начала спецоперации на Украине. В июле IKEA объявила об онлайн-распродаже товаров, хранящихся на складах.