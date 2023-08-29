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Минприроды: площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 га

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minprirody-ploshhad-lesnogo-pozhara-v-gelendzhike-dostigla-15-ga
Минприроды: площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 га
Фото из соцсетей

Угрозы для населенных пунктов нет. Огонь пошел к вершинам хребта, обстановка контролируемая.

Предварительно, площадь лесного пожара составляет 15 га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для тушения пожара в Геленджике дополнительно прибыла аэромобильная группировка МЧС. Сил и средств для ликвидации достаточно, работы не останавливаются ни на минуту.

Вертолет Ми-8 до наступления темноты сбрасывал воду на горящий лес 27 раз. Общий объем воды составил более 135 т. С 6:00 30 августа два вертолета МЧС продолжат тушение.

Тушение осложняют порывы ветра до 30 м/с. В Геленджике задержали устроившего лесной пожар местного жителя.

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