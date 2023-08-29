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Лесной пожар распространился к вершине горы в Геленджике, угрозы населенным пунктам нет

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lesnoj-pozhar-rasprostranilsya-k-vershine-gory-v-gelendzhike-ugrozy-naselennym-punktam-net
Лесной пожар распространился к вершине горы в Геленджике, угрозы населенным пунктам нет
Фото t.me/yug_24_ru

Для тушения пожара в Геленджике дополнительно прибыла аэромобильная группировка МЧС. Обстановка на месте пожара контролируемая.

Огонь распространился к вершине горы. Угрозы населенным пунктам и объектам и инфраструктуры нет. Сил и средств для ликвидации достаточно, работы не останавливаются ни на минуту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Действия по тушению пожара на месте координирует заместитель начальника ГУ по государственной противопожарной службе Андрей Потахов. Кроме того, к месту тушения лесного пожара выехало руководство прокуратуры Геленджика. Ведомство будет координировать действия спасательных и других служб, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 5 га. Вертолет Ми-8 до наступления темноты сбрасывал воду на горящий лес 27 раз. Общий объем воды составил более 135 т.

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