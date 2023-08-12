Минобороны: ВСУ пытались атаковать Крымский мост ракетой С-200, переделанной в ударный вариант

В Минобороны РФ сообщили о том, 12 августа около 13:00 киевский режим пытался атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В 14:13 движение транспорта на Крымском мосту восстановили, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, Крымский мост не пострадал.

Читайте также: на Крымском мосту 12 августа временно перекрыли движение транспорта.