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На Крымском мосту 12 августа временно перекрыли движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskomu-mostu-12-avgusta-vremenno-perekryli-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту 12 августа временно перекрыли движение транспорта
Фото инфоцентр «Крымский мост»

Об этом сообщили 12 августа в инфоцентре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост».

Читайте также: на 2 км растянулась автомобильная пробка утром 12 августа перед Крымским мостом со стороны Кубани.

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