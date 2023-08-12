На Крымском мосту 12 августа временно перекрыли движение транспорта

Об этом сообщили 12 августа в инфоцентре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост».

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