На 2 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани

По данным на 8:00 12 августа, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стояли 149 машин, а со стороны Керчи — 65.

К 9:00 очередь со стороны Кубани увеличилась до 208 машин, а со стороны Крыма — до 171. Время ожидания досмотра перед въездом на мост составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным «Яндекс Карт» на 9:50, длина автомобильного затора со стороны Тамани составляет 2 км.

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