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На 2 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-2-km-rastyanulas-avtomobilnaya-probka-pered-krymskim-mostom-so-storony-kubani
На 2 км растянулась автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани
Фото Яндекс Карты

По данным на 8:00 12 августа, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра стояли 149 машин, а со стороны Керчи — 65.

К 9:00 очередь со стороны Кубани увеличилась до 208 машин, а со стороны Крыма — до 171. Время ожидания досмотра перед въездом на мост составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

По данным «Яндекс Карт» на 9:50, длина автомобильного затора со стороны Тамани составляет 2 км.

Читайте также: правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до конца года. Соответствующее распоряжение 25 июля опубликовали на официальном сайте правовой информации.

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