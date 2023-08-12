Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива

Об этом 12 августа около 13:30 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Сергей Асенов в Telegram.

По словам главы региона, Крымский мост не был поврежден.

Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что спецслужбы поставили дымовую завесу.

Движение на Крымском мосту возобновят в ближайшее время.

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