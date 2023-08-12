Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива
Происшествия
12.08.2023 13:41
Об этом 12 августа около 13:30 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Сергей Асенов в Telegram.
По словам главы региона, Крымский мост не был поврежден.
Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что спецслужбы поставили дымовую завесу.
Движение на Крымском мосту возобновят в ближайшее время.
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