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Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pvo-sbila-dve-ukrainskie-rakety-v-rajone-kerchenskogo-proliva
Силы ПВО сбили две украинские ракеты в районе Керченского пролива
Фото rosavtodor.ru

Об этом 12 августа около 13:30 сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты», — написал Сергей Асенов в Telegram.

По словам главы региона, Крымский мост не был поврежден.

Советник главы Крыма Олег Крючков добавил, что спецслужбы поставили дымовую завесу.

Движение на Крымском мосту возобновят в ближайшее время.

Читайте также: на Крымском мосту 12 августа временно перекрыли движение транспорта.

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