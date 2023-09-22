Минобороны: один военный погиб при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

Днем 22 сентября киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю.

Ракетная атака была отражена. Средства ПВО сбили пять ракет. В результате повреждено историческое здание штаба Черноморского флота РФ.

По имеющейся информации, один военнослужащий погиб, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 сентября около 10:30 силы ПВО сбили ракету и два беспилотника на Крымом. Позже ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе ракетами. Возле театра Луначарского упал осколок.