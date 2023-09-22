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Минобороны: один военный погиб при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-odin-voennyj-pogib-pri-raketnom-udare-vsu-po-shtabu-chf-v-sevastopole
Минобороны: один военный погиб при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
Фото t.me/razvozhaev

Днем 22 сентября киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю.

Ракетная атака была отражена. Средства ПВО сбили пять ракет. В результате повреждено историческое здание штаба Черноморского флота РФ.

По имеющейся информации, один военнослужащий погиб, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 сентября около 10:30 силы ПВО сбили ракету и два беспилотника на Крымом. Позже ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе ракетами. Возле театра Луначарского упал осколок.

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