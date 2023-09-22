Минобороны: один военный погиб при ракетном ударе ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
Происшествия
22.09.2023 15:02
Днем 22 сентября киевский режим нанес ракетный удар по Севастополю.
Ракетная атака была отражена. Средства ПВО сбили пять ракет. В результате повреждено историческое здание штаба Черноморского флота РФ.
По имеющейся информации, один военнослужащий погиб, сообщает Министерство обороны РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 сентября около 10:30 силы ПВО сбили ракету и два беспилотника на Крымом. Позже ВСУ атаковали штаб Черноморского флота в Севастополе ракетами. Возле театра Луначарского упал осколок.