Минькова: 20 психологов работают с пострадавшими при крушении Су-34 в Ейске

Фото Эрика Романенко/ТАСС

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила о том, как идет работа с пострадавшими жителями многоэтажки Ейска, на которую 17 октября упал военный самолет Су-34.

«После осмотра врача в пункте временного размещения 4 пациентов перевели в ЦРБ с гипертоническим кризом и отравлением угарным газом. С пострадавшими продолжают работать 20 психологов. Они находятся на месте происшествия, в морге, в ПВР и в отделениях ЦРБ. Специалисты осмотрели уже 91 человека», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона уточнила, что в Ейской ЦРБ сейчас находятся 15 пострадавших, из них 2 беременные женщины и 3 ребенка. В реанимации находятся 3 пациента в состоянии средней степени тяжести, их состояние стабильное. Сейчас решается вопрос о транспортировке беременных женщин в перинатальный центр Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейской ЦРБ находятся 15 пострадавших, из них трое — в реанимации. К переводу в Краснодар медики готовят двух пациентов — беременную женщину и мужчину с ожогами кистей. Ранее стало известно о состоянии 4 пострадавших в Ейске, которых ночью доставили санавиацией в Краснодар, — 17-летнего парня, 51-летнего мужчины, 73-летней женщины и 5-летней девочки.