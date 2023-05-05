Шойгу в ЮВО проинспектировал военную технику, подготавливаемую для отправки в зону СВО

Глава Минобороны России на территории Южного военного округа проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемой в зону проведения специальной военной операции, а также посетил базы ремонта и хранения военной техники и вооружения.

Замминистра обороны РФ Алексей Кузьменков представил Сергею Шойгу новые партии современных танков, боевых машин, автотранспорта и спецтехники, поставленных в российские войска предприятиями ОПК. По словам Кузьменкова, количество отремонтированной военной техники в сутки превышает число вышедшей из строя в соотношении три к двум. Восстановленную технику сразу направляют военным в зону СВО.

Министр обороны поставил заместителю задачу держать на особом контроле вопросы непрерывного снабжения войск военной техникой и вооружением, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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