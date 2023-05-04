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Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт и продолжит участие в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-krasnodara-evgenij-pervyshov-vnov-prodlit-kontrakt-i-prodolzhit-uchastie-v-svo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт и продолжит участие в СВО
Евгений Первышов (в центре) на сборах в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Фото t.me/PervyshovEA

Об этом он сообщил 4 мая в социальных сетях.

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем осенью прошлого года после объявления в РФ частичной мобилизации. Он проходит службу в составе подразделения «Каскад».

Первышов сообщил, что у него завершился второй контракт и он получил возможность поехать к родным. В предыдущий раз он продлевал контракт с Минобороны РФ в январе.

«Повидаюсь с семьей и, спросив  разрешения руководства Думы и партии «Единая России», вернусь обратно», — написал он в Telegram.

Депутат добавил, что он особенно гордится Краснодарским крае и его жителями, которые принимают участие в СВО.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов в начале апреля получил первую боевую награду за участие в СВО вместе с бойцами подразделения БАРС «Каскад».

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