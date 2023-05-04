Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов вновь продлит контракт и продолжит участие в СВО

Евгений Первышов (в центре) на сборах в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Фото t.me/PervyshovEA

Об этом он сообщил 4 мая в социальных сетях.

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем осенью прошлого года после объявления в РФ частичной мобилизации. Он проходит службу в составе подразделения «Каскад».

Первышов сообщил, что у него завершился второй контракт и он получил возможность поехать к родным. В предыдущий раз он продлевал контракт с Минобороны РФ в январе.

«Повидаюсь с семьей и, спросив разрешения руководства Думы и партии «Единая России», вернусь обратно», — написал он в Telegram.

Депутат добавил, что он особенно гордится Краснодарским крае и его жителями, которые принимают участие в СВО.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгений Первышов в начале апреля получил первую боевую награду за участие в СВО вместе с бойцами подразделения БАРС «Каскад».