Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов получил первую боевую награду за участие в СВО

Об этом депутат Госдумы сообщил 7 апреля. Первышов получил свою первую боевую награду вместе с бойцами подразделения БАРС «Каскад» и Второго армейского корпуса УНМ ЛНР.

Медали и ордена военнослужащим торжественно вручил командующий Второго армейского корпуса УНМ ЛНР, генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

«Вместе, выполняя приказ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы победим! Служим России!», — написал Евгений Первышов в Telegram.

Экс-мэр Краснодара отправился добровольцев в зону проведения специальной военной операции осенью прошлого года после объявления в стране частичной мобилизации. Он проходит службу в составе подразделения «Каскад», основу которого составили депутаты Госдумы, а также законодательных собраний регионального уровня.

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