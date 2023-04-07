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Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов получил первую боевую награду за участие в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/eks-mer-krasnodara-evgenij-pervyshov-poluchil-pervuyu-boevuyu-nagradu-za-uchastie-v-svo
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов получил первую боевую награду за участие в СВО
Фото из соцсетей

Об этом депутат Госдумы сообщил 7 апреля. Первышов получил свою первую боевую награду вместе с бойцами подразделения БАРС «Каскад» и Второго армейского корпуса УНМ ЛНР.

Медали и ордена военнослужащим торжественно вручил командующий Второго армейского корпуса УНМ ЛНР, генерал-лейтенант Эседулла Абачев.

«Вместе, выполняя приказ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы победим! Служим России!», — написал Евгений Первышов в Telegram.

Экс-мэр Краснодара отправился добровольцев в зону проведения специальной военной операции осенью прошлого года после объявления в стране частичной мобилизации. Он проходит службу в составе подразделения «Каскад», основу которого составили депутаты Госдумы, а также законодательных собраний регионального уровня.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: экс-мэр Краснодара Евгений Первышов в январе продлил контракт и остался в зоне СВО.

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