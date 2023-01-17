Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО

Об этом 17 января сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

Турчак в соцсетях рассказал, что депутат Госдумы, бывший глава Краснодара Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт и продолжит службу в зоне специальной военной операции.

«Наравне с другими добровольцами он выполняет боевые задачи и не собирается домой — недавно уведомил партию, что хочет продлиться, несмотря на окончание контракта», — сказал Турчак.

Он также сообщил, что продолжат службу депутаты Госдумы Сергей Сокол и Олег Голиков.

«Все наши товарищи, ушедшие в зону СВО, – настоящие мужики. Плечом к плечу с мобилизованными, контрактниками и другими добровольцами приближают нашу общую Победу», — написал Турчак в Telegram.

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