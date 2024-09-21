Министр ГО и ЧС Кубани Штриков встретился с эвакуированными в ПВР жителями

По поручению губернатора региона министр ГО и ЧС края Сергей Штриков совместно с главным федеральным инспектором по Краснодарскому краю Евгением Гулиевым пообщались с селянами, эвакуированными в один из пунктов временного размещения в Тихорецке.

Пообщались с эвакуированными жителями, разъяснили дальнейшие действия. Замглавы города Тихорецка Светлана Васильченко рассказала, что ПВР полностью укомплектованы всем необходимым — от продуктов питания до медикаментов.

На территории, атакованной украинскими беспилотниками работают оперативные подразделения и спецслужбы, представители правоохранительных органом, спасатели, а также оперативная группа регионального министерства ГО и ЧС.

Интернет-портал «Кубань 24» ранее сообщал о том, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев регулярно получает доклады о происходящем в Тихорецком районе, который в ночь с 20 на 21 сентября подвергся террористической атаке с применением беспилотных аппаратов самолетного типа. Властям пришлось эвакуировать 1 тыс. 200 жителей расположенных рядом с местом ЧП домов.

Большая часть эвакуированных селян временно разместилась у друзей и родственников. Чтобы вывезти в безопасные районы людей власти муниципалитета задействовали 17 автобусов.

В четырех пунктах временного размещения Тихорецкого и выселковского районов сейчас находятся 150 жителей. В случае увеличения потока эвакуированных подготовлены еще несколько помещений. Люди обеспечены горячим питанием, с ними работают медики и добровольцы.

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