Кондратьев рассказал о масштабах эвакуации после атаки БПЛА в Тихорецком районе

По словам губернатора Краснодарского края, ему регулярно докладывают о ситуации в Тихорецком районе, который в ночь с 20 на 21 сентября подвергся террористической атаке с применением беспилотных аппаратов самолетного типа. Властям пришлось эвакуировать 1 тыс. 200 жителей расположенных рядом с местом ЧП домов.

Большая часть эвакуированных селян пока будут жить у друзей и родственников. Чтобы вывезти в безопасные районы людей власти муниципалитета задействовали 17 автобусов.

В четырех пунктах временного размещения Тихорецкого и выселковского районов сейчас находятся 150 жителей. В случае увеличения потока эвакуированных подготовлены еще несколько помещений. Люди обеспечены горячим питанием, с ними работают медики, в том числе и психологи, также им помогают добровольцы.

На месте ЧП продолжают трудиться специалисты экстренных и специальных служб Кубани. Пострадавших среди жителей Тихорецкого района нет.

Въезд в этот муниципалитет по автотрассе со стороны Выселковского района временно закрыт. В свою очередь глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин сообщил, что въехать в районный центр можно только через федеральную автотрассу «Ростов-Махачкала». В остальных направлениях движение машин перекрыто.

Подробную информацию можно получить по телефонам:

Телефон «горячей линии» (886196) 4-15-09;

Единый телефон экстренных служб 112;

Тихорецкая межрайонная прокуратура 8-918-95-76-823.

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