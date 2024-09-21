Пожар с детонацией возник в Тихорецком районе из-за атаки беспилотников,

Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация.

Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения. Пожарные расчеты и специальные службы работают на месте происшествия.

По поручению губернатора на месте находится глава района Анатолий Перепелин, докладывает о ситуации. По предварительной информации пострадавших среди жителей района в результате ЧП нет.