ПВО перехватило 21 сентября 34 беспилотника ВСУ над Кубанью и Азовским морем

Минобороны России сообщило, что в ночь с 20 на 21 сентября киевский режим вновь попытался атаковать различные объекты на территории Краснодарского края.

Всего же в течение прошедшей ночи при попытке Вооруженных сил Украины применить БПЛА для террористической атаки подразделения ПВО МО РФ перехватили и уничтожили над Кубанью 18 летающих дронов, а над акваторией Азовского моря – 16.

По данным, которые сообщили в Министерстве обороны России над несколькими регионами страны был сбит 101 украинский БПЛА самолетного типа.

Кроме Краснодарского края, над территорией Брянской области уничтожены 53 дрона, 5 – над Калужской областью, по 3 БПЛА в небе над Тверской и Белгородской областями, по одному вражескому объекту над территориями Смоленской, Курской областей и Крыма.

Читайте также: Пожар с детонацией возник в Тихорецком районе из-за атаки беспилотников.