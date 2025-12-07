Минимальная зарплата россиян в 2026 году составит 23,5 тыс. рублей

После уплаты НДФЛ в размере 13% минимальная зарплата в 2026 году составит 23 тыс. 570 рублей.

Минимальный размер оплаты труда, согласно указу президента РФ Владимира Путина, с 1 января составит 27 тыс. 93 рубля. После вычета налогов сумма уменьшится на 13%. В результате можно будет получить чуть более 23,5 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ в сентябре подготовило корректировки в законодательство о повышении минимального размера оплаты труда. Планировалось, что он вырастет на 20% по сравнению с 2025 годом. Индексация МРОТ обеспечит повышение заработной платы около 4,6 млн работников.

