В России приняли закон о МРОТ на 2026 год в размере 27 тыс. рублей

Закон об установлении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года приняли 26 ноября на пленарном заседании Совета Федерации.

Согласно закону, МРОТ составит 27 тыс. 93 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом сумма выросла на 20,7%.

«Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников», — приводит слова сенатора Наталии Косихиной РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ в сентябре подготовило корректировки в законодательство о повышении минимального размера оплаты труда. Планировалось, что он вырастит на 20%. Показатель МРОТ, в частности, учитывают при расчете отпускных, больничных и пособий.

