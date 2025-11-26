Установить минимальные алименты на уровне половины МРОТ предложили в ГД РФ

Такая мера облегчит процесс назначения алиментов — сейчас это возможно или по соглашению сторон, или через суд.

Соответствующий законопроект парламентарии внесут в Госдуму 26 ноября. Согласно тексту документа, для трудоспособных родителей размер алиментов на одного несовершеннолетнего ребенка должен составлять не менее половины МРОТ, на двух детей — не менее трех четвертых, на трех и более — не менее полного МРОТ в целом по РФ.

По словам соавтора инициативы сенатора Айрата Гибатдинова, законопроект установит сумму алиментов, соразмерную прожиточному минимуму. Он добавил, что после принятия инициативы доказывать сумму реальных доходов придется тому родителю, который не принимает участие в воспитании ребенка.

«Сторона, которая уклоняется от выплат, нередко может найти «лазейки», что приводит к судебным тяжбам. В случае, если минимальная сумма будет определена законом, этот процесс будет облегчен», — цитирует сенатора РИА «Новости».

