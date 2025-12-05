В России предложили поднять ставку для учителей до двух МРОТ

Депутаты Госдумы обратились в Правительство РФ с предложением установить базовую ставку оплаты труда учителей на уровне не менее двукратного минимального размера оплаты труда.

По словам соавтора законопроекта, депутата Госдумы Юрия Афонина, оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода.

«Базовый оклад педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений не может быть ниже двукратного минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте Российской Федерации, при условии выработки установленной нормы рабочего времени (часов педагогической работы) за ставку заработной платы», — цитирует пояснительную записку законопроекта РИА «Новости».

Читайте также: прогрессивную оплату труда учителей предложили ввести в Госдуме РФ. Так, за нагрузку в 1,5 ставки предусмотрели оплату в размере 170% от оклада, за 2 ставки — 240%.

