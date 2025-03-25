Микроавтобус съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение в Сочи 

По словам очевидцев, ДТП произошло утром 25 марта при выезде из тоннеля на Обходе Сочи.

Там микроавтобус съехал с дороги и въехал в бетонное ограждение. По информации из соцсетей, авария произошла из-за столкновения с грузовиком.

В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи сообщили, что машина была служебной и ехала пустой.

На место ДТП вызвали сотрудников Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее КамАЗ раздавил иномарку на 35 км автодороги Армавир — Отрадная в Новокубанском районе. Смертельное ДТП произошла 24 марта в 15:20.

Водитель большегруза ехал со стороны хутора Родниковский в сторону хутора Южный, не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, который двигался по главной дороге, и столкнулся с иномаркой. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

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