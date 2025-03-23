Водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе в Мостовском районе
Дорожное происшествие случилось 22 марта в станице Переправной.
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в Лабинскую ЦРБ, пишет газета «Предгорье».
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По предварительным данным, 46-летний местный житель решил прокатиться на кроссовом мотоцикле по населенному пункту. На улице Степной он не справился с управлением и врезался в столб.