Водитель иномарки сбил школьника на пешеходном переходе в Мостовском районе

Дорожное происшествие случилось 22 марта в станице Переправной.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Rapid во время движения сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в Лабинскую ЦРБ, пишет газета «Предгорье».

Читайте также: мотоциклист без прав погиб, врезавшись в столб в Краснодарском крае. Дорожное происшествие случилось 22 марта в 18:15 на территории хутора Ханькова Славянского района.

По предварительным данным, 46-летний местный житель решил прокатиться на кроссовом мотоцикле по населенному пункту. На улице Степной он не справился с управлением и врезался в столб.