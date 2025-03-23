Мотоциклист без прав погиб, врезавшись в столб в Краснодарском крае

Дорожное происшествие случилось 22 марта в 18:15 на территории хутора Ханькова Славянского района.

По предварительным данным, 46-летний местный житель решил прокатиться на кроссовом мотоцикле по населенному пункту. На улице Степной он не справился с управлением и врезался в столб.

В результате ДТП мужчина погиб на месте от полученных травм. Известно, что он не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera во время движения не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Легковушка врезалась в дорожный знак и опрокинулась в поле. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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