Михаил Зарицкий покинул пост министра курортов Кубани по собственному желанию

Михаил Зарицкий покинул пост министра курортов Кубани по собственному желанию
Михаил Зарицкий. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

И. о. главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий решил оставить должность. Об этом стало известно утром 4 декабря.

Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в администрации Краснодарского края.

Причины отставки и. о. министра курортов не называются, также пока нет информации, кто займет вакантное место.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев назначил 11 министров и руководителей департаментов. Соответствующие распоряжения губернатор Краснодарского края подписал 25 ноября. Свои должности сохранили министры Виктория Лапина, Сергей Гаркуша, Александр Кнышов и Алексей Юртаев.

Читайте также: главы Новопокровского и Новокубанского районов снова вступили в должности.

