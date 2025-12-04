Михаил Зарицкий покинул пост министра курортов Кубани по собственному желанию
Политика
04.12.2025 13:27
И. о. главы министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий решил оставить должность. Об этом стало известно утром 4 декабря.
Эту информацию интернет-порталу «Кубань 24» подтвердили в администрации Краснодарского края.
Причины отставки и. о. министра курортов не называются, также пока нет информации, кто займет вакантное место.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев назначил 11 министров и руководителей департаментов. Соответствующие распоряжения губернатор Краснодарского края подписал 25 ноября. Свои должности сохранили министры Виктория Лапина, Сергей Гаркуша, Александр Кнышов и Алексей Юртаев.
