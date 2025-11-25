Кондратьев назначил 11 министров и руководителей департаментов Кубани

Соответствующие распоряжения губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал 25 ноября.

Должности сохранили главы министерств культуры Виктория Лапина, труда и социального развития Сергей Гаркуша, финансов Александр Кнышов и экономики Алексей Юртаев.

Кроме того, на своих должностях остались часть руководителей департаментов — по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков, потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный, по регулированию контрактной системы Андрей Миланович, развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев, информационной политики Галина Навазова и молодежной политики Роман Дмитриев.

При этом руководителем Управления ЗАГС Краснодарского края стала Наталья Алексеева. Ранее она занимала должность первого руководителя, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

