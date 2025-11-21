Геннадий Бахилин вновь вступил в должность главы Успенского района

Торжественную церемонию вступления в должность провели 21 ноября на открытой сессии Совета муниципального образования.

В мероприятия участвовали начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Екатерина Михайлова. Она вручила главе Успенского района Геннадию Бахилину соответствующее удостоверение.

Бахилин принес присягу и поблагодарил присутствующих за оказанное доверие.

Геннадий Бахилин родился 20 мая 1972 года в поселке Шоссейном Тихорецкого района. С января 2015 года исполнял обязанности главы Успенского района, а в сентябре 2015 года его назначили главой муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

