Сергей Фирстков снова занял должность главы Выселковского района

Торжественная церемония вступления в должность переизбранного руководителя Выселковского района Сергея Фирсткова прошла 20 ноября на открытой сессии Совета муниципального образования.

В мероприятии принял участие начальник управления региональной безопасности администрации края Евгений Чупров. Он вручил Сергею Фирсткову удостоверение главы района.

Руководитель муниципалитета принес присягу и выразил благодарность всем присутствующим за оказанное доверие.

Сергей Фирстков родился 3 июня 1960 года в Самарканде в Узбекской ССР. С 1982 по 1984 год служил в рядах Вооруженных Сил СССР. Впервые на пост главы Выселковского района Фирсткова избрали в 2004 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

