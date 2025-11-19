Александр Герасименко снова вступил в должность главы Каневского района

В администрации муниципалитета 19 ноября прошла церемония вступления в должность переизбранного руководителя Каневского района Александра Герасименко.

В мероприятии принял участие Евгений Чупров, возглавляющий управление региональной безопасности. Представитель краевых властей передал служебное удостоверение Герасименко, как руководителю муниципалитета.

Также Герасименко произнес текст должностной присяги перед депутатским корпусом и выразил признательность за оказанное доверие.

Биография 57-летнего Герасименко тесно связана с родным районом. Он родился в станице Стародеревянковской в июне 1968 года. Карьеру чиновника начал в родном населенном пункте, где на протяжении пяти лет — с 2005 по 2010 годы — замещал должность главы сельского поселения. Его первое избрание на пост руководителя Каневского района состоялось в 2010 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

