Бывший вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко стал заместителем полпреда в ЮФО

Андрей Алексеенко назначен заместителем полномочного представителя президента России по Южному федеральному округу.

О назначении сообщил известный в округе политический обозреватель Андрей Гусий в своем Telegram-канале.

Андрей Алексеенко перейдет на новую должность после работы в новых регионах России. В частности, с 2022 года он был главой совета министров подконтрольной РФ части Харьковской области, а после возглавил правительство Херсонской области.

Многие связывают повышение Андрея Алексеенко с результатами его деятельности на новых территориях за последние три года, но жители Краснодарского края также хорошо знают Алексеенко в деле. Он был заместителем главы Туапсинского района, затем занимал должность первого вице-губернатора в администрации Краснодарского края и был мэром Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце 2022 года Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества за решительные и смелые действия, совершенные при исполнении служебного долга и самоотверженность, проявленную при спасении людей в ЧС. Сразу после назначения в Харьковскую область уже в сентябре он руководил эвакуацией жителей региона.

