Андрей Алексеенко рассказал, как проходила эвакуация жителей Харьковской области

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Сейчас бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко занимает должность Председателя совета министров Харьковской области.

«Как только получили информацию об отводе войск, провели информирование граждан, сотрудников администрации. Далее машинами военно-гражданской администрации и личным автотранспортом эвакуировали часть населения, всех, кто пожелал выехать на безопасную территорию. Затем все были направлены на пункты пропуска РФ. Все, кто пожелал выехать, имели такую возможность. Все были проинформированы. Сделали все возможное для этого. Точное число эвакуированных станет известно после того, как они пройдут пункт пропуска. Дети, которые выехали из Харьковской области на отдых в Краснодарский край, будут находиться там до смены обстановки, пока их путь домой не станет безопасным», — сообщил Алексеенко.

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