Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Часть учителей из школ Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край

Политика
13.09.2022 21:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/chast-uchitelej-iz-shkol-harkovskoj-oblasti-evakuirovali-v-krasnodarskij-kraj
Часть учителей из школ Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что изъявивших желание педагогов школ эвакуировали из Харьковской области на территорию России.

В украинских СМИ появилась информация о задержании в Изюме и Купянске учителей, прибывших из России. Сообщалось, что их хотят привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.

Глава Минпросвещения опроверг эту информацию. По его словам, учителей из России не направляли в Харьковскую область. При этом местным педагогам оказали необходимую поддержку.

«Все директора школ и учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, получили такую возможность. Сегодня они уже находятся в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае», — рассказал Кравцов.

Он подчеркнул, что с региональными властями проводят работу для скорейшего трудоустройства педагогов из Харьковской области.

Ранее в СК уточнили, что украинские военные задержали учителей, которые вели занятия в школах по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает РИА «Новости» Крым.

Читайте также: на отдых в Геленджик планируют привезти еще 200 детей из Харьковской области.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
Краснодар накрыло облако дыма, жители жалуются на сильный запах гари
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
В Краснодарском крае произошел пожар в ангаре с сеном на площади 4 тыс. кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. Специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях