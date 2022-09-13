Часть учителей из школ Харьковской области эвакуировали в Краснодарский край

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что изъявивших желание педагогов школ эвакуировали из Харьковской области на территорию России.

В украинских СМИ появилась информация о задержании в Изюме и Купянске учителей, прибывших из России. Сообщалось, что их хотят привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы.

Глава Минпросвещения опроверг эту информацию. По его словам, учителей из России не направляли в Харьковскую область. При этом местным педагогам оказали необходимую поддержку.

«Все директора школ и учителя, которые изъявили желание покинуть Харьковскую область, получили такую возможность. Сегодня они уже находятся в Белгородской, Ростовской областях и Краснодарском крае», — рассказал Кравцов.

Он подчеркнул, что с региональными властями проводят работу для скорейшего трудоустройства педагогов из Харьковской области.

Ранее в СК уточнили, что украинские военные задержали учителей, которые вели занятия в школах по российской учебной программе. По данному факту председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщает РИА «Новости» Крым.

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