Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества

Военную награду главе правительства Херсонской области вручил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в торжественной обстановке в Кремле.

Алексеенко получил орден Мужества за решительные и смелые действия, совершенные при исполнении служебного долга и самоотверженность, проявленную при спасении людей в ЧС.

Андрей Алексеенко стал главой правительства Херсонской области в конце ноября. С августа он возглавлял совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара 19 августа во время внеочередного заседания гордумы. Он стал главой краевой столицы в ноябре 2021 года. На этой должности Алексеенко сменил Евгения Первышова, который избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу.