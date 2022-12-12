Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества
Политика
12.12.2022 21:40
Военную награду главе правительства Херсонской области вручил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко в торжественной обстановке в Кремле.
Алексеенко получил орден Мужества за решительные и смелые действия, совершенные при исполнении служебного долга и самоотверженность, проявленную при спасении людей в ЧС.
Андрей Алексеенко стал главой правительства Херсонской области в конце ноября. С августа он возглавлял совет министров подконтрольной РФ части Харьковской области, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Андрей Алексеенко покинул пост мэра Краснодара 19 августа во время внеочередного заседания гордумы. Он стал главой краевой столицы в ноябре 2021 года. На этой должности Алексеенко сменил Евгения Первышова, который избрался в Госдуму по одномандатному избирательному округу.
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