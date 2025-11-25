Главы Новопокровского и Новокубанского районов снова вступили в должности

Торжественные церемонии провели на сессиях Советов муниципальных образований.

В должность главы Новопокровского района вступил Александр Свитенко, главой Новокубанского района снова стал Александр Гомодин.

Торжественные мероприятия посетил директор департамента внутренней политики администрации края Александр Бородавка. Он поздравил руководителей районов от имени губернатора и вручил им новые удостоверения.

Александра Свитенко впервые избрали главой Новопокровского района в 2020 году. До этого он три года возглавлял администрацию районного центра. Александр Гомодин на посту главы Новокубанского района находится с 2015 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

