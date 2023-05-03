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Между Сочи и Новороссийском 3 мая стартовала морская навигация скоростных катамаранов

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-sochi-i-novorossijskom-3-maya-startovala-morskaya-navigatsiya-skorostnyh-katamaranov
Между Сочи и Новороссийском 3 мая стартовала морская навигация скоростных катамаранов
Фото: морпорт Сочи

Об этом сообщили в туркомпании Sochi-SunMarina.

По данным морского туроператора, 3 мая из Новороссийска в Сочи прибыл первый пассажирский скоростной катамаран «Грифон». Пассажиры уже вышли на причал № 8.

Таким образом, морской пассажирский сезон 2023 года открыт, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», морские рейсы между Новороссийском и Сочи с остановкой в Геленджике будут выполнять на судне на подводных крыльях «Комета» и скоростном катамаране «Грифон». Из Новороссийска в Сочи рейс будет отправляться в 7:00, а прибывать в 12:30, из Геленджика в Сочи — в 8:15. Из Сочи в Новороссийск судно отправится в 15:30, а прибудет в 21:00, из Геленджика в Новороссийск — в 20:00.

Морское сообщение должно было стартовать 2 мая, но из-за шторма в районе Туапсе первый рейс «Грифона» между Сочи и Новороссийском отменили.

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