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Из-за шторма 2 мая отменили рейс «Грифона» между Сочи и Новороссийском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-shtorma-2-maya-otmenili-rejs-grifona-mezhdu-sochi-i-novorossijskom
Из-за шторма 2 мая отменили рейс «Грифона» между Сочи и Новороссийском
Фото пресс-службы администрации Сочи

Начало сезона морских пассажирских перевозок между Сочи и Новороссийском, который был запланирован на 2 мая, перенесли из-за шторма.

По данным компании-перевозчика, рейсы коростного катамарана «Грифон» отменены из-за действующего штормового предупреждения в районе Туапсе. Продажа билетов открывается на 1 неделю вперед.

Сезон пассажирских перевозок на теплоходе на подводных крыльях «Комета» и скоростном катамаране «Грифон» между Сочи и Новороссийском с заходом в Геленджик должен был стартовать в начале мая, сообщает ТАСС.

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