Морские рейсы между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят со 2 мая

Информация об этом появилась на официальном сайте перевозчика «ВодоходЪ Экспресс».

«Навигация 2023 начнется 2 мая. Продажа билетов открывается на одну неделю вперед», — говорится в сообщении.

Морские рейсы между Новороссийском и Сочи с остановкой в Геленджике будут выполнять на судне на подводных крыльях «Комета» и скоростном катамаране «Грифон».

Из Новороссийска в Сочи рейс будет отправляться в 7:00, а прибывать в 12:30, из Геленджика в Сочи — в 8:15. Из Сочи в Новороссийск судно отправится в 15:30, а прибудет в 21:00, из Геленджика в Новороссийск — в 20:00.

Морские рейсы между Сочи и Сухумом (Абхазия) планируют запустить уже в ближайшее время.

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