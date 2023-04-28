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В морпорту Сочи рассказали, что заявка на запуск паромов в Турцию не поступала

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morportu-sochi-rasskazali-chto-zayavka-na-zapusk-paromov-v-turtsiyu-ne-postupala
В морпорту Сочи рассказали, что заявка на запуск паромов в Турцию не поступала
Фото smuldur, pixabay.com

Российская сторона готова к сотрудничеству, однако никакой конкретики на этот счет все еще нет — официальной заявки на возобновление паромного сообщения не поступало.

«К нам никто не обращался, не обозначал и не согласовывал конкретные сроки. Пока это только инициатива. Как только на нас выйдет оператор или владелец судна и сообщит, что есть паром, который собираются поставить на линию, мы будем рады начать работу», — рассказал генеральный директор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров.

По его словам, сейчас морпорт делает все для того, чтобы запустить паромное сообщение между Турцией и Россией.

«Мы даже дадим судовладельцу или оператору льготный период, чтобы накатать линию, поскольку для этого требуется время даже при повышенном спросе. Ждем турецкую сторону и конкретику от нее», — цитирует Юрия Владимирова Ассоциация туроператоров России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию.

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