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Бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/biznesmeny-turtsii-poprosili-uprostit-vizovyj-rezhim-dlya-vezda-v-rossiyu
Бизнесмены Турции из-за парома в Сочи попросили упростить визовый режим для въезда в Россию
Фото Skitterphoto, pixabay.com

Об этом на встрече с генконсулом РФ Валерием Тимашовым сообщил глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

Прошение представителей турецкого порта Трабзона вызвано запланированным запуском паромов Сочи—Трабзон.

«Мы просим, чтобы была введена виза для коротких поездок на 2-3 дня, которая будет быстро выдаваться и стоить 20-30 долларов. Если такая виза появится, то посредством наших агентств торговые и туристические связи могут быть расширены», — сообщил Эркут Челеби.

Также он отметил, что бизнесмены Турции смогут удовлетворить спрос РФ на широкий ассортимент продукции, а проведение выставки запланировали на ближайшие месяцы. Кроме того, они хотят развивать торговые отношения и с остальными регионами России. Валерий Тимашов подчеркнул, что предприниматели Турции способны наладить долгосрочные торговые отношения с Россией, к тому же будет востребована большая разновидность товаров.

Генконсул России добавил, что передаст просьбу по вопросу виз. Также заявил, что работа по получению разрешений на въезд  в электронном формате уже ведется.

Между Трабзоном и Сочи паромы курсировали с 1992 года по 2014 год. Морское сообщение между городами решили восстановить спустя семь лет. Эркут Челеби ранее рассказал, что запуск паромов запланирован на 1 мая. Всего паром будет задействован на 300 человек и 200 автомобилей, сообщает «Коммерсантъ».

Для россиян безвизовое пребывание на территории Турции разрешено в течение 60 дней, при этом количество дней пребывания не должно превышать 90 дней за период 180 дней. Если гражданин РФ едет в Турцию на более длительный срок, то консульский сбор составит 50 долларов с человека. А гражданину Турции получение визы для въезда в Россию обойдется от 70 до 420 долларов в зависимости от выбранного тарифа.

Читайте также: условия запуска парома из турецкого Трабзона озвучили в морпорту Сочи.

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