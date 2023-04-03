Перспективы туманные: условия запуска парома из турецкого Трабзона озвучили в морпорту Сочи
Гендиректор АО «Морской порт Сочи» Юрий Владимиров рассказал, какие условия необходимы для запуска нового паромного сообщения с турецким городом Трабзон.
Сейчас проходит стадия переговоров, однако достичь каких-либо конкретных договоренностей еще не удалось, отметил Юрий Владимиров. По его словам, если будет окончательное решение со стороны турецких партнеров запустить пароход, сперва нужно собрать корсовет при капитане морпорта.
«Помимо него в состав корсовета входят представители всех силовых структур, Роспотребнадзора. Решение будет принято уже после корсовета. Конечно, мы всеми руками «за», — сказал глава морпорта Сочи.
Ранее СМИ сообщали, что с 1 мая из Трабзона в Сочи начнет ходить паром. Его вместимость — 300 человек, 200 автомобилей, 6 автобусов и 12 контейнеров. При этом сообщение между городами может возобновиться впервые с 2014 года, сообщает РБК.
Как ранее интернет-портал «Кубань 24», паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в мае.
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