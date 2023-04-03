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Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в мае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/paromnoe-soobshhenie-mezhdu-sochi-i-turtsiej-mogut-zapustit-v-mae
Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в мае
Фото пресс-службы администрации Сочи

Об этом глава Торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби рассказал журналистам турецкой газеты Yeni Akit.

По его словам, паромное сообщение между Сочи и Трабзоном могут запустить уже с 1 мая. Челеби отметил, что соглашение по запуску морского сообщения могут подписать уже 6 апреля. Планируется, что между Сочи и Трабзоном будет работать паром на 300 человек, шесть автобусов и 200 автомобилей.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном активно работало с 1992 года. В 2014 году его полностью отменили из-за отсутствия спроса у пассажиров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Сочи могут запустить морские пассажироперевозки в Грузию и Абхазию. Об этом сообщил гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров. Он отметил, что для запуска морского сообщения с Абхазией и Грузией ведут переговоры.

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