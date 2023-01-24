Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
Общество
24.01.2023 07:56
Об этом сообщил гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров. Он отметил, что для запуска морского сообщения с Абхазией и Грузией ведут переговоры.
«Мы надеемся, что будут запущены пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. Намерение есть запустить перевозки этим летом», — сказал Владимиров.
Он уточнил, что морские перевозки из Сочи в Грузию будут осуществлять в Батуми. По словам гендиректора морпорта Сочи, у туристов есть большой запрос на открытие новых морских маршрутов, сообщает ТАСС.
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