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Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/morport-sochi-nameren-zapustit-passazhirskie-perevozki-v-gruziyu-i-abhaziyu
Морпорт Сочи намерен запустить пассажирские перевозки в Грузию и Абхазию
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Об этом сообщил гендиректор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров. Он отметил, что для запуска морского сообщения с Абхазией и Грузией ведут переговоры.

«Мы надеемся, что будут запущены пассажирские перевозки в Абхазию и Грузию. Намерение есть запустить перевозки этим летом», — сказал Владимиров.

Он уточнил, что морские перевозки из Сочи в Грузию будут осуществлять в Батуми. По словам гендиректора морпорта Сочи, у туристов есть большой запрос на открытие новых морских маршрутов, сообщает ТАСС.

Читайте также: круизы из Сочи на лайнере Astoria Grande возобновят с 29 апреля. На днях круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту не смог пришвартоваться в турецком порту Амасра из-за сильного ветра и врезался в пристань. После этого круизы на Astoria Grande решили отложить до весны.

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