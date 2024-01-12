Местные жители возмутились «взрослой» сказкой, которую показали в ДК на Кубани

В селе Шабельском Щербиновского района 31 декабря 2023 года в Доме культуры показали театрализованное представление, которое называлось «Чудеса там, где в них верят».

Некоторые местные жители привели на спектакль детей. Во время представления выяснилось, что это представление для взрослых, хотя информация об этом была указана на афише. Отрывок спектакля выложили в соцсети. Видео возмутило местных жителей. По их данным, после скандала со спектаклем, сотрудники ДК уволились.

В полиции заинтересовались данной публикацией. Там начали проверку, во время которой установят, каким образом детей пустили в зал на спектакль с возрастными ограничениями.

«Дежурной частью ОМВД России по Щербиновскому району материал зарегистрирован, проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Щербиновского района сообщили о том, что знают о произошедшем в ДК села Шабельского инциденте.

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